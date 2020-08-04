Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Bolu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda 250 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 504 gram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin çıkartıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA