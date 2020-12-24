Bolu'da Sarıalan Göleti buz tuttu
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Bolu'da Sarıalan Göleti buz tuttu

24.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:10
Bolu'da Sarıalan Göleti buz tuttu

Bolu'da, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 14 dereceye kadar düştüğü Sarıalan mevki'inde Sarıalan Göleti'nin yüzeyi buz ve karla kaplandı.

Bolu'da, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 14 dereceye kadar düştüğü Sarıalan mevki'inde Sarıalan Göleti'nin yüzeyi buz ve karla kaplandı. Gölün buz tutan yüzeyinin havadan görüntüsü kartpostallık manzarayı ortaya çıkardı.

Bolu'da, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıklarının dondurucu seviyelere gelmesiyle kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıalan Göleti'nin büyük bölümü buzla kaplandı.

Tatillerini yeşil alanlarda geçirmek isteyen tatilcilerin uğrak yeri olan Sarıalan'a giden vatandaşlar buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıldı. - BOLU

Bolu'da Sarıalan Göleti buz tuttu
Bolu'da Sarıalan Göleti buz tuttu
Bolu'da Sarıalan Göleti buz tuttu
Bolu'da Sarıalan Göleti buz tuttu
Bolu'da Sarıalan Göleti buz tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:15:05. #1.15#
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