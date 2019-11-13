13.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:10

Bolu'da otizmli ve down sendromlu çocukların tenis eğlencesi

Bolu'da, otizm ve down sendromlu çocuklar için düzenlenen tenis öğrenme etkinliğinde çocuklar tenis oynamayı öğrendi.

Bolu Tenis Akademisi tarafından Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören down sendromlu ve otizmli öğrencilere tenis etkinliği düzenlendi. Down sendromlu ve otizmli çocukların sosyal hayata adapte olması ve eğlenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Engelli çocuklar ayrıca tenis raketiyle vuruş yapmayı öğrenirken, bunun yanı sıra müzikler eşliğinde dans etti. Çocukların aileleri düzenlenen etkinlikten çok memnun kaldıklarını söyledi.

Bolu Tenis Akademisi'nde antrenörlük yapan Saip Sezer, Bugün bir farkındalık yaratmak istedik. Özel gereksinimli bireylerimizin için güzel bir etkinlik düzenledik. Onları mutlu ettik, güldürdük. Bunun için biz de çok mutlu olduk. Biz bu tarz etkinlikleri sürekli düzenleyeceğiz. Herkesin elinden geleni yapması lazım. Biz kendi payımıza düşeni yaptık. dedi.

Bolu Tenis Akademisi'nin kurucu üyesi ve antrenörü Fatih Şeker de, Bugün burada özel gereksinimli bireylerimiz için bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Beklediğimizin üzerinde güzel bir katılım oldu. Onları mutlu edince bizler de mutlu olduk. Kuruluş amacımız toplumun her kesiminden insanları tenis ile tanıştırmak. Bu doğrultuda özel gereksinimli bireylerle tenisi tanıştırmak bizim için çok önemli bir yer kapsıyordu. Bu doğrultuda ilk adımımızı attık. Bundan sonra özel gereksinimli bireylerimiz için bir çok projemiz olacak. diye konuştu.

Kaynak: DHA