Kontrolden çıkan minibüs, tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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Kontrolden çıkan minibüs, tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

30.11.2020 19:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:55
Kontrolden çıkan minibüs, tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nu kullanarak Ankara istikametine seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MB 5862 plakalı minibüs, Rüzgarlı mevkisinde, önünde seyreden Hüseyin C. yönetimindeki demir yüklü 06 FF 0850 plakalı tıra arkadan çarptı.

KAZADA İKİ KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Anadolu Otoyolu'nda ulaşım, 2 şeritten kontrollü sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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