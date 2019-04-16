Bolu'da "Lojistik Simülasyon Laboratuvarı" Kuruldu
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) Lojistik Simülasyon Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete girdi.
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) Lojistik Simülasyon Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete girdi.
Açılış törenine, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yeniçağa Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakır, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ile Nalçacılar Uluslararası Nakliyat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Nalçacı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Açılış töreninde konuşan rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, günümüzde özellikle meslek eğitimi veren bölümlerin artık 3+1 sistemine geçeceğini kaydederek üniversite-sanayi iş birliğinin gerçek manada hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri Lojistik Simülasyon laboratuvarının açılış kurdelesini birlikte kestiler.
Açılışın ardından rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Yeniçağa Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, öğrencilerle bir araya gelerek dilek ve isteklerini dinledi.