İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
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İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da tır ile çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.

Bolu'da tır ile çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.

Özcan E'nin kullandığı 14 ABG 851 plakalı tır, Mengen Gökçesu kara yolu Değirmenbeli mevkisinde, işçi taşıyan Dursun Ö. idaresindeki 14 BJ 765 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
İşçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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