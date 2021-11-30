Bolu'da fırtına; minare yıkıldı, çatılar uçtu

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yıkıldı, ahır, kümes ve evlerin çatısı uçtu.

Kentte dün başlayıp aralıklarla süren rüzgar, Taşkesti beldesi Çağşak köyü Acemler Mahallesi'nde de etkili oldu. Saatte 91 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı. Fırtınada imamın caminin bitişiğindeki evinde de hasar oluştu. Direklerin yıkılmasıyla elektrik kesintilerinin yaşandığı köyde, bazı ahır ve kümesler de zarar gördü. Köylüler, kendi imkanlarıyla bu yapıları onarmaya çalıştı.