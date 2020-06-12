eşiyle tartışan adama vatandaşlardan linç girişimi
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eşiyle tartışan adama vatandaşlardan linç girişimi

Bolu'da, cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan genç adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kadının darp edildiği iddiasıyla linç girişimine uğradı.

eşiyle tartışan adama vatandaşlardan linç girişimi
12.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:40

Bolu'da, cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan genç adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kadının darp edildiği iddiasıyla linç girişimine uğradı.

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal caddesi üzerinde yürüyen ve isimleri öğrenilemeyen çift ile baldız arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine genç adam baldızından ayrılarak eşini eve götürmek istedi. Çiftin evlerine gittiği sırada yanlarına giden ve kardeşinin eve gitmemesinde ısrar eden baldız ile eniştesi arasındaki tartışma büyüdü.

Çıkan tartışmayı gören yaklaşık 15 kişilik bir grup vatandaş, kadınları darp ettiğini düşündükleri genç adamı yere yatırarak linç etmek istedi. Bu sırada eşinin yanına gelen kadın ve diğer vatandaşlar genç adamı kalabalık grubun arasından kurtardı.

Baldız sinir krizi geçirdi

Yaşananların ardından çiftin evlerine gittikleri sırada olay yerinde bulunan baldız sinir krizi geçirerek ağladı. Kadının, çevredeki vatandaşlardan yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Ekipler, çifti ve baldızı ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Karı kocanın birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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