Bolu'da deprem mi oldu? 28 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Bolu'da deprem mi oldu? 28 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?
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Bolu'da deprem mi oldu? 28 Mayıs 2025 sabah saatlerinde meydana gelen deprem, bölge halkı arasında paniğe yol açtı. Depremin detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bolu'da deprem kaç şiddetinde oldu?" ve "Deprem ne zaman meydana geldi?" gibi sorulara yanıt arıyor.

"28 Mayıs'ta Bolu'da deprem oldu mu?" sorusu vatandaşların günün erken saatlerinden itibaren merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiler, depremin merkez üssü ve derinliğiyle ilgili net veriler sunuyor. Peki, Bolu'da deprem mi oldu? 28 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

28 Mayıs 2025 tarihinde Bolu'da bir deprem meydana geldi.

Bolu'da deprem mi oldu? 28 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 01.13'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Bolu Merkez olarak belirlenirken, sarsıntı yerin 8.15 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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