Bolu'da ayağı tele takılan yılkı atı için ekipler seferber oldu

BOLU (AA) - Bolu'da ayağı tele takılan, kurtarma çalışması sırasında ormana kaçan yılkı atının bulunması için çalışma başlatıldı.

Atyaylası mevkisindeki yılkı atlarından birinin Kızılağıl Köyü Mezarlığı çevresindeki tellere takıldığını fark eden köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yabani olduğu için yanına yaklaşamadıkları atın uyuşturulmasına karar verdi.

Veteriner beklendiği sırada at, ayağındaki yaklaşık 2 metre uzunluğundaki telle ormanlık alana kaçtı.

Yılkı atının kendisine zarar vermesinden endişe eden itfaiye ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Atın bulunması için çalışma başlatıldı.