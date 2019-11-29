Bolu Belediyesi, TMMOB ile protokol imzaladı

29.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:33

Bolu Belediyesi ile TMMOB'e bağlı meslek odaları arasında "Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği" protokolü imzalandı.



Bolu Belediyesi, kentte "Sağlıklı kentleşme", "nitelikli yapılaşma", "kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi" ve "halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi" amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odaları ile işbirliğine giderek "Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği" protokolü yaptı. Bolu Belediyesi Başkanlık makamında bir araya gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve TMMOB Bolu İl temsilcileri, Bolu'nun geleceği için büyük önem taşıyan işbirliği protokolünü atılan imzalarla resmiyete döktüler.



"Protokolün amacı, mesleki ve teknik konularda işbirliği yapmak"



Resmi imzalar atılmadan önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan işbirliği protokolünün amacına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Özcan, yaptığı kısa değerlendirmede, "Bugün Bolu Belediyesi ile TMMOB'a bağlı odalar arasında bir protokol imzalanacak. Bu protokolün asıl amacı, mesleki ve teknik konularda işbirliği yapabilmek. Aynı zamanda kurumlar ve odalar arasında istişare sürecini kalıcı hale getirebilmek. Oda başkanlarımızla görüştük, mutabık kaldık. Bundan sonra inşallah daha sıkı bir işbirliği içinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.



"Dayanışmamız ve faaliyetlerimiz devam edecek"



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Ataman da yapılacak işbirliği için Bolu Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bolu Belediyesi'ne yapacağımız faaliyetlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. Karşılıklı dayanışmamız ve faaliyetlerimiz devam edecektir" diye konuştu. Ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Murat Ataman, İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Nazmi Uçar, Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Niyazi Kalfa, Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi İsmail Doğandor, Maden Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Fazıl Şolpan, Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Atilla Yılmaz, Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Cem Kösemci, Mimarlar Odası Bolu İl Temsilcisi Başkanı Uğur İlhan, "Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği Protokolünü" imzaladı. - BOLU

Kaynak: İHA