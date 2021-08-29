Bolu antika pazarı antikaseverleri buluşturuyor
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Bolu antika pazarı antikaseverleri buluşturuyor

Bolu antika pazarı antikaseverleri buluşturuyor
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da ilk defa kurulan "antika pazarı", İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilden gelen antika meraklılarından ilgi gördü.

Bolu'da ilk defa kurulan "antika pazarı", İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilden gelen antika meraklılarından ilgi gördü.

Bolu Belediyesinin desteğiyle İhsaniye Mahallesi pazar alanında kurulan "Antika ve Sanat Pazarı"nda geçmişe ait eşyalar sergileniyor.

Bolu'nun yanı sıra, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve civar illerden katılımın olduğu pazarda, fotoğraf makineleri, telefonlar, pikaplar, eski paralar, madalyalar, Osmanlı dönemine ait kılıçlar ve çeşitli savaş malzemeleri ile köylerde kullanılan tarım ve mutfak araç gereçleri antikaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Pazara gelen bazı vatandaşlar, burada bulunan ürünlerden alırken, bazıları antika niteliğindeki eşyalarını satıyor.

Antika ve Sanat Pazarı, her ayın son pazar günü kurulacak.

Turgay Akkaya, pazarı bu işe gönül veren arkadaşlarıyla kurduklarını söyledi.

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'dan sonra Bolu'da da bu pazarı kurduklarğı için mutlu olduklarını belirten Akkaya, "Bu konuda tecrübeli olan antikacı ağabeylerimiz ve Bolu Belediyesinin yardımıyla pazarımızın kapılarını açtık. Katılım güzel. Bütün tezgahlarımız doldu." dedi.

Bolu antika pazarı antikaseverleri buluşturuyor
Bolu antika pazarı antikaseverleri buluşturuyor
Bolu antika pazarı antikaseverleri buluşturuyor
Bolu antika pazarı antikaseverleri buluşturuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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