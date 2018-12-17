19 Tonluk Dev Köroğlu Heykeli 65 Metre Yüksekliğe Konuldu

Bolu'da, Kazakistan'da yapılan ve parçalar halinde getirilen 19 tonluk dev Köroğlu heykeli 65 metre yükseklikteki yerine konuldu. Bolu Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesi'nde yapımına 2016 yılında başlanan ve 75 bin metrekare alanda inşa çalışmaları süren Uluslararası Köroğlu Parkı'nda çalışmalar devam ediyor.

DEV HEYKEL 19 TON AĞIRLIĞINDA

Parkın en önemli parçası olan ve Kazakistan'da yapıldıktan sonra üç parça halinde Bolu'ya getirilen dev Köroğlu heykeli, vinç yardımıyla birleştirildi. 10 gün süren montaj işleminin tamamlanmasının ardından, 19 ton ağırlığındaki bronz heykel, kaide ile yaklaşık 65 metre yüksekliğe vinç yardımıyla konuldu.

"PARÇALAR HALİNDE GETİRİLDİ"

Kentteki en yüksek noktalardan birine konulan heykel TEM Otoyolu ve kentin neredeyse tamamından görülebilecek. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, "Böyle bir eseri Bolu'ya kazandırmak harika bir duygu. Allah bize bunları yaşattığı için çok şükrediyorum. Kazakistan'daki atölyede bu boyutta yapıldı. Daha sonra kaidesi geldi. Sonra da parçalar halinde atın kendisi ve Köroğlu geldi. Onu oraya çıkarmak için gerçekten heyecan içindeydik. Nasıl olacak Nasıl bitecek diye. Şimdi çok şükür yerine oturdu. Gerekli ışıklandırmanın ardından her yerden görülebilecek. dedi. Parkta ayrıca at çiftliği, kafe, restoran ve bir müze de yer alacak." dedi.

Kaynak: DHA