Bölme duvar ve kabinlerle kendi alanınızı oluşturun

22.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:48

Fabrika içi çalışma alanları için eskiden uzun emekler veren firmalar, artık hareketli duvar ve bölmelerle hem mekan, hem de zaman tasarrufu sağlıyor.



Fabrikaların büyük çalışma alanlarını değerlendirmek için çaba sarf eden firmalar, üretimi yakından takip etmenin yanı sıra dinlenme alanları da oluşturmak için hareketli duvar ve bölmeler tercih ediyor. Yaptıkları bir çok çalışma ile hem firmanın hem de personelin yüzünü güldüren Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir, "Alüminyum, ahşap ve camdan oluşan fabrika içlerinde ve çalışma alanlarının tümünde, alternatif duvar malzemesi olarak sökülüp takılabilen bölme duvar sistemleri üretiyoruz. Bunlarda kullanılan alüminyumlar tamamen firmamızın tescilli ürünüdür. Son zamanlar da cam ağırlıklı projelerde yer almaktayız. Değişik kalınlık, renk ve ölçülerde bölme duvar imalatı yapıyoruz. Fabrika içlerinde, büyük mekanlarda, çalışma ofisi kalitesini oluşturacak kabinler de yapmaktayız. Bu kabinler şeflere, mühendislere ve fabrika içerisinde üretimi takip eden çalışanlara ferah ortamlar sunmaktadır. Dinlenme ve çalışma ofisi olarak oluşturduğumuz alanlarda yaz ve kış etkilenmeden kullanım sağlanabilmektedir" dedi.



Bölme duvarların istenildiği zaman bulunduğu yerden sökülüp başka bir alana monte edilebildiğini belirten Demir, "Bu bakımdan da para ve zaman tasarruf sağlamış oluyor. Mekanların ölçüleri geldikten sonra proje çalışması gerçekleştiriliyor. Alanın büyüklüğüne göre imalat ve montaj süresi değişiklik gösterebiliyor. Müşterinin isteğine göre çeliklerle konstrüksiyon hazırlanıp, bunların üzerine de bölme alanlarla kat oluşturulabiliyor. Bu sistem sesten sıcaklık yalıtımına kadar birçok avantajı bünyesinde barındırmış oluyor" şeklinde konuştu.



Birçok başarılı çalışmalarıyla Çağdaş Bölme firmaların ilk tercihi oluyor. - BURSA

Kaynak: İHA