Bollywood'un yıldızı Khan Kapadokya'da

BOLLYWOOD sinemasının önemli isimlerinden Salman Khan, başrolünü oynadığı 'Tiger 3' filminin çekimleri için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya geldi.

Bollywood sinemasının önemli isimlerinden olan Salman Khan'ın başrolünü oynayacağı 'Tiger 3' filminin bazı bölümleri Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da çekiliyor. Sinema yıldızı Khan, filmin çekimleri için bölgeye geldi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret eden Khan, filmle ilgili bilgiverdi. Vali Becel, çekimler için Kapadokya'nın seçilmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.