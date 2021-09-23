Bolkar dağlarında gündoğumu

KAYSERİ (AA) - Bolkar dağlarının zirvelerinde güneşin doğuşu bulutlarla birlikte eşsiz manzaralar oluşturdu.

Yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe sahip Bozotlu Mevkisinden izlenen muhteşem gündoğumu manzarası, görenleri hayran bırakıyor. Doğa severler Aksaray Hasan dağı, Kayseri Erciyes dağı, Niğde Aladağların heybetli görüntülerinin yanı sıra güneşin doğuşu ve bulutların dağların üstünü bir gelinlik gibi kaplayan manzarasını izleyebiliyor.

Orta Toroslar dağ silsilesi içerisinde bulunan Bolkar dağlarının eteklerinde kurulu Horoz köyünün yaylalarında hafta sonu kamp yapmak için Konya'nın Ereğli ilçesinden arkadaşlarıyla birlikte geldiğini belirten Ramazan Acıyan, "Buraya arkadaşlarla gündoğumu ve bu dağların eşsiz manzarasının fotoğraflarını çekmek, bu güzellikleri insanlarla paylaşmak için geldik. Ülkemizin cennetten bir köşe olduğunu söylemek istiyorum. Buraları görünce Allah'ın bize bahşettiği güzellikleri ülkemizin kıymetini ve güzelliğini daha iyi anlıyor daha iyi yaşıyoruz. Şehir yaşantısının stresinden uzaklaşıyoruz. Arkadaşlarla Bolkar dağlarında yaşayan yaban hayattan canlıları görme ve gözlemleme imkanı buluyoruz. Zirvelerin muhteşem manzaralarından, Aksaray Hasan dağı, Kayseri Erciyes dağı, Niğde Aladağların Mersin adana taraflarını görebiliyoruz. burada olmaktan çok mutluyuz ve keyif alıyoruz." dedi.