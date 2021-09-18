Bolivyalı dağcı kadınlardan 5 bin 890 metre yükseklikte futbol maçı - Haberler
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Bolivyalı dağcı kadınlardan 5 bin 890 metre yükseklikte futbol maçı

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Bolivyalı dağcı kadınlardan 5 bin 890 metre yükseklikte futbol maçı Bolivya'da yerli Aymara topluluğundan kendilerini dağcılığa adayan kadınların oluşturduğu "The Cholitas Climbers" grubu, 5 bin 980 metre yükseklikte futbol maçı yaptı.

- Bolivyalı dağcı kadınlardan 5 bin 890 metre yükseklikte futbol maçı

LA PAZ - Bolivya'da yerli Aymara topluluğundan kendilerini dağcılığa adayan kadınların oluşturduğu "The Cholitas Climbers" grubu, 5 bin 980 metre yükseklikte futbol maçı yaptı.

Bolivya'daki yerli Aymara toplumundan kendini dağcılığa adayan 14 kadın, geleneksel kıyafetleri ile başkent La Paz yakınlarındaki Huayna Potosi Dağı'na tırmanarak 5 bin 980 metre yükseklikte yoğun Kar yağışı altında futbol maçı yaptı. Kendilerine "The Cholitas Climbers" adını veren kadınlar, Bolivya milli takımının formalarını giyip 2 gruba ayrılarak 50 dakikadan fazla bir süre top koşturdu.

Grubun koordinatörü Lidia Huayllas düzenledikleri etkinliğe yönelik, "En büyük hedefimiz iyi bir fiziksel ve zihinsel kondisyonla yüksek irtifada futbol oynamanın ya da başka sporlar yapmanın mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermektir" dedi. Ekibin en genç üyesi olan 13 yaşındaki Judith Quispe ise dağcılığa 11 yaşında başladığını belirterek daha önce iki farklı dağa tırmanış gerçekleştirdiğini, ancak Huayna Potosi'ye ilk tırmanışı olduğunu söyledi.

2015 yılında kurulan The Cholitas Climbers, Bolivya'nın önemli zirvelerine tırmanışlar gerçekleştirdi. Grubun başarıları, yerli Aymara toplumunun kültürünü görünür kıldı ve bir tür "mücadele sembolü" haline geldi. Grup, Ocak 2019'da Arjantin'de bulunan Güney Amerika'nın en yüksek dağı Aconcagua'ya tırmanmıştı.

Bolivyalı dağcı kadınlardan 5 bin 890 metre yükseklikte futbol maçı

Bolivyalı dağcı kadınlardan 5 bin 890 metre yükseklikte futbol maçı

Bolivyalı dağcı kadınlardan 5 bin 890 metre yükseklikte futbol maçı

Bolivyalı dağcı kadınlardan 5 bin 890 metre yükseklikte futbol maçı
İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri
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