Bolivya'da orman yangınları: 280 bin hektarlık alan küle döndü
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Bolivya'da orman yangınları: 280 bin hektarlık alan küle döndü

Bolivya'da orman yangınları: 280 bin hektarlık alan küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolivya'nın doğusundaki Santa Cruz eyaletinde çıkan orman yangınlarında 280 bin hektarlık alan küle döndü.

Bolivya'nın doğusundaki Santa Cruz eyaletinde çıkan orman yangınlarında 280 bin hektarlık alan küle döndü.

Bolivya'nın doğusunda çıkan orman yangınları yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Yangından en çok etkilenen Santa Cruz eyaletinde devam eden yangınlarda şimdiye kadar 280 bin hektarlık alan küle döndü. Orman yangınlarıyla mücadelede yerel yönetimler, gönüllü itfaiye ekiplerinin desteğine rağmen yetersiz kalırken, söndürme çalışmalarına destek amacıyla merkezi hükümet tarafından itfaiyeci ve ekipman desteği sağlandı. Bazı belediyeler söz konusu desteğin yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Santa Cruz eyaletine bağlı Chiquitos kentinde yer alan Robore kasabasında şu ana kadar 50 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtildi. Robore Belediye Başkanı Eduardo Diaz yaptığı açıklamada, yangınla mücadele için tüm kaynaklarının tükendiğini söyleyerek, ülkede başka yangınlar da olduğu için merkezi hükümetten gönderilen desteğin sona erdiğini ifade etti. Robore'nin ateş altında olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Diaz, şu anda sadece gönüllü ekibinin söndürme çalışmalarına destek olduğunu ve yangınların söndürülmesi için daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu aktardı.

Sivil toplum kuruluşu Doğa Dostları Vakfı'na (FAN) göre, bu yılın Ocak ve Temmuz ayları arasında ülkede toplamda 749 bin hektar ormanlık alan yandı. FAN, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 62 daha fazla ormanlık alanın kül olduğunu bildirdi.

Ülkede genellikle çiftçilerin yabani otlardan kurtularak ekim yapmak amacıyla tarlaları yakması sonucu başlayan orman yangınlarının yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüdüğü düşünülüyor. - LA PAZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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