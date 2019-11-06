Bolivya'da hükümet destekçileri, muhalif lideri başkente sokmadı

06.11.2019 00:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 00:50

Bolivya'daki seçimlerin galibi Devlet Başkanı Evo Morales destekçileri, sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho'nun başkent La Paz'ın batısındaki El Alto Uluslararası Havalimanı'ndan çıkmasına izin vermedi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan ve Morales'in kazandığı seçimlerin ardından muhaliflerin hile iddiası ile başlattığı protesto ve şiddet eylemleri ile iddiaların incelenmesi için Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından gerçekleştirilen denetimler ve Morales taraftarlarının destek gösterileri sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre Morales'e istifa etmesi için geçen hafta ultimatom veren ve ülkedeki protestoları radikalleştirme kararı alan Camacho, Santa Cruz kentinden başkent La Paz'a gitmek için başkentin yakınındaki El Alto kentindeki havalimanına geldi.

Morales destekçilerinin El Alto Uluslararası Havalimanı'ndan çıkarak başkent La Paz'a ulaşmasına müsade etmedikleri Camacho, birkaç saatlik bekleyişin ardından Santa Cruz kentine geri dönmek zorunda kaldı.

Bolivya Hava Kuvvetlerine (FAB) ait bir uçakla döndüğü Santa Cruz kentinde basına konuşan Camacho, La Paz'a girmek istediğini fakat güvenlik görevlilerinin kendisini kandırarak Santa Cruz'a gönderdiğini iddia etti.

Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Romero, Camacho'nun güvenlik nedeniyle geri gönderildiğini belirtti.

Ülkedeki seçimleri denetleyen OAS'nin Genel Sekreteri Luis Almagro da gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak Camacho'nun "seyahat özgürlüğünü" sağlaması için Bolivya hükümetine çağrıda bulundu.

Gösteriler ekonomiye zarar vermeye başlıyor

Bu arada 3 haftadır devam eden gösteriler ülke ekonomisinde zarara ve bazı temel gıda maddelerine ulaşımda zorluklar yaşanmasına neden olmaya başladı.

Bolivya basınındaki haberlere göre muhaliflerin barikatlarla yolları kapatma eylemlerine sahne olan Cochabamba kentinde taşıma, inşaat, madencilik gibi alanlarda faaliyet gösteren bazı iş yerleri kapandı, kentteki restoranlar ve kadın girişimcilerin işleri de olaylar nedeniyle olumsuz etkilendi.

Cochabamba Tarım Odasına bağlı birçok işletmeci ise kredi borçlarına yeniden yapılandırma istedi.

Muhaliflerin kalesi Santa Cruz kentinde ise yol kapatma eylemleri ve protestolar nedeniyle yem temin edilememesi bölgedeki kümeslerdeki tavukların yüzde 10'unun ölümüne neden olduğu belirtildi.

Tavuk Yetiştiricileri Başkanı Hector Cordero, üreticilerin bir konvoy eşliğinde başkent La Paz'a giderek yem temin etmeyi planladığını anlattı.

Başkent La Paz'daki gösteriler ise kentteki ekmek üretiminde zorluklar yaşanmasına neden oluyor.

Un, şeker ve diğer yan ürünlerin fiyatlarındaki "abartılı" artışın ekmek üretimini zorladığını ifade eden Fırıncılar Federasyonunun kentteki yöneticisi Dandy Mallea, hükümetin sorunu çözmesini istedi.

Mallea aksi durumda kentteki ekmek üretiminin devamını garanti edemeyeceklerini vurguladı.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen seçimleri, Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oy oranıyla ile ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.?

Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

Kaynak: AA