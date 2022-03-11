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Bolivya'da Che Guevera'yı öldüren asker hayatını kaybetti

AA - Muhammed Emin Canik - Güncel
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Bolivya'da Che Guevera'yı öldüren asker hayatını kaybetti

BUENOS Bolivya'da 1967 yılında Ernesto "Che" Guevera'yı öldüren Bolivyalı asker Mario Teran Salazar 80 yaşında yaşamını yitirdi.

BUENOS Bolivya'da 1967 yılında Ernesto "Che" Guevera'yı öldüren Bolivyalı asker Mario Teran Salazar 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Bolivya'da yayın yapan El Deber'in haberine göre, Che Guevera'nın yakalandığı askeri operasyonu yöneten emekli General Gary Prado Salmon, Salazar'ın ölümcül bir hastalıktan muzdarip olduğunu ve ülkenin Santa Cruz eyaletinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede öldüğünü doğruladı.

Salmon, ölen silah arkadaşı hakkında "Cesur bir adamdı. Onunla iletişim halindeydim. Onu en çok endişelendiren şey basının taciziydi, isminin gizli kalmasını istiyordu çünkü o sadece başkanlıktan gelen emri gönüllü bir şekilde yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Arjantinli komünist gerilla Che Guevera, Bolivya'da ordunun ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) ortak operasyonu ile 9 Ekim 1967'de yakalanmış ve La Paz'a yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta La Higuera kırsalındaki bir okulda infaz edilmişti.

AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

Santa Cruz, Bolivya, Emekli, Asker, Güncel, Haberler

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