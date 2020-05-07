Bölge Başkanı Taşlı "Esnafımızın kredileri bayram öncesi hesaplarında olacak"
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Bölge Başkanı Taşlı "Esnafımızın kredileri bayram öncesi hesaplarında olacak"

Bölge Başkanı Taşlı
07.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:25

DÜZCE(İHA) – Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi 5. Bölge Birliği ve Düzce Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, bölge birliğine bağlı kooperatif başkanları ile telekonferans yolu ile toplantı yaptı ve esnafın kredilerinin bayram öncesi hesaplarına geçeceğini söyledi.

DÜZCE(İHA) – Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi 5. Bölge Birliği ve Düzce Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, bölge birliğine bağlı kooperatif başkanları ile telekonferans yolu ile toplantı yaptı ve esnafın kredilerinin bayram öncesi hesaplarına geçeceğini söyledi.

5 Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, kooperatif başkanları ile görüntülü toplantı yaptı.

Başkan Taşlı, toplantıda esnafın alacağı kredilerin bayram öncesinde bitirmek için çalıştıklarını belirterek "Esnaf Destek paketi kapsamında verilen 25 bin TL'lik kredilerin büyük çoğunluğu hesaplara geçti. İşlemi süren kredilerin bir an önce esnafa ulaşması için Halkbank ile gerekli girişimleri yapıyoruz ve bayram öncesinde bitirmek üzere gereken planlamayı yaptık. Tüm bölgemizde en az sorunla esnafımıza hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmamızda büyük desteği olan salgın sürecinde hiçbir kooperatifimizin ödeme sıkıntısı çekmeden esnafa hizmet etmemizi sağlayan TESKOMB Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül'e kooperatiflerimiz ve esnafımız adına şükranlarımızı sunarım. Ayrıca esnafımız için özveri ile çalışan Halkbank Kordinatörümüz Okan Saraç başta olmak üzere tüm şube müdürlerimiz ve personellerine ve kooperatif başkanlarıma ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Bölge Başkan Ertan Taşlı toplantıda oda başkanlarından tek tek sor durum hakkında da bilgiler aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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