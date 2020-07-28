Boksör sevgilisinin öldürdüğü Zeynep'le ilgili tüyler ürpertici rapor: 37 kez bıçaklamış MUĞLA'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle tamamlanan iddianamede vicdan...

MUĞLA'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle tamamlanan iddianamede vicdan sızlatan korkunç bir detay daha ortaya çıktı. İddianamede yer alan otopsi raporunda Kemaloğlu'nun genç kızı vücudunun çeşitli yerlerinden 37 kez bıçakladığı ve bunlardan 13'ünün öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vucudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, ardından sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu, ise polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA, 'AHMET'LE NET ŞEKİLDE BİTTİ' MESAJI GÖNDERDİPolis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, 'Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de' yazılı mesajı attığı ortaya çıktı.'İKİ CANA KIYDINIZ, GÖZÜNÜZ AYDIN' PAYLAŞIMISelim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından 'İki cana kıydınız, gözünüz aydın' paylaşımı yaptığı belirlendi.ŞİKAYETİNİ BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKMİŞAyrıca Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.CANAVARCA HİSLE EZİYET ÇEKTİREREK ADAM ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDIMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kemaloğlu, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandı.Ayrıca, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanığın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası ile yargılanması kararı verildi.13'Ü ÖLDÜRÜCÜ 37 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİKemaloğlu'na karşı hazırlanan iddianamede vicdan sızlatan önemli bir detay daha belirlendi. İddianamedeki otopsi raporunda Zeynep Şenpınar'ın vücudunun çeşitli yerlerinde 37 bıçak darbesi bulunduğu, bunlardan 13'ünün öldürücü olduğu, sağ-sol akciğer, kalp, karaciğer ile sağ böbreğinde kesikler bulunduğu belirtildi. Zeynep Şenpınar'ın yanağının üst bölgesindeki, çenesinin altındaki ile her iki dizindeki yaraların darp sırasında oluştuğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: DHA