Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede
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Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de, boğularak öldürülüp, tandır içine betonla gömülen Mehmet Turhan ve birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ün cenazeleri, otopsinin ardından Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'ne getirildi.

Kayseri'de, boğularak öldürülüp, tandır içine betonla gömülen Mehmet Turhan ve birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ün cenazeleri, otopsinin ardından Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'ne getirildi. Cenazeye çiftin akrabaları ile yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede
Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede
Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede
Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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