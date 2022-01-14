Boğazlıyan Kaymakamı Aydın, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi - Haberler
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Boğazlıyan Kaymakamı Aydın, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Boğazlıyan Kaymakamı Aydın, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi
AA / Fatih Tarikçi - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Kaymakam Recep Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğiyle yürütülen ortaokullar arası proje yarışmasına "Yatağa Mahkum Olmayan Hayatlar" projesiyle Türkiye üçüncüsü olan Muhammet Kaygısız'ı ödüllendirdi.

AYDIN (AA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Kaymakam Recep Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğiyle yürütülen ortaokullar arası proje yarışmasına "Yatağa Mahkum Olmayan Hayatlar" projesiyle Türkiye üçüncüsü olan Muhammet Kaygısız'ı ödüllendirdi.

Kaymakam Aydın, Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Muhammet Kaygısız'ın önemli bir yarışmada elde ettiği başarıyla gururlandıklarını söyledi.

Kaygısız'a tablet, danışman öğretmeni Samet Cengiz'e de başarı belgesi veren Aydın, "Öğretmenimiz ve öğrencimiz pandemi şartlarında emek vererek çalışma yaptı ve bu büyük başarıyı elde etti. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bilim ve Sanat Merkezimiz de ilçenin eğitim kalitesinin gelişmesinde büyük katkı sunmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Şimşek ve orada eğitim veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

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AA / Fatih Tarikçi - Son Dakika Haberleri

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