Boğazlıyan Belediyesi'nden 'Destek Hizmet Birimi'
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Boğazlıyan Belediyesi'nden 'Destek Hizmet Birimi'

Boğazlıyan Belediyesi'nden 'Destek Hizmet Birimi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Boğazlıyan Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Destek Hizmet Birimi" ile 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların Ramazan Ayı'nda da yardımına koşuyor.

Yozgat'ın Boğazlıyan Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Destek Hizmet Birimi" ile 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların Ramazan Ayı'nda da yardımına koşuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Boğazlıyan Belediyesi bünyesinde kurulan "Destek Hizmet Birimi", şehrin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla, vatandaşların (0354) 645 20 00 hattına yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri, zabıta ve Destek Hizmet Birimi ekipleri tarafından sahiplerine ulaştırılıyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, salgını yenmek için herkese görev düştüğünü ve bu anlamda görevlilerin her talebi yerine getirmek için titizlikle çalıştığını söyledi.

Vatandaşların memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Coşar, şöyle konuştu: "Özellikle ramazan ayı münasebetiyle yaşlılarımız evlerinden çıkmasın diye bizler dışarıda onlar için varız. Evde kaldıkları süreçte her türlü ihtiyaçlarına koşuyoruz ve koşmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız çekinmeden (0354) 645 20 00 numaralı hattımızı arasın. Günün hangi saati olursa olsun fark etmez. Bizler buradayız ve onlar evde kalsın, hayat bulsun, sağlıklı olsunlar diye ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Şehrin dört bir yanından gelen telefonlara bakan yetkili arkadaşlarımız ilgili birimleri harekete geçiriyor ve ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştırılıyor. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz." - YOZGAT

Boğazlıyan Belediyesi'nden 'Destek Hizmet Birimi'
Boğazlıyan Belediyesi'nden 'Destek Hizmet Birimi'
Boğazlıyan Belediyesi'nden 'Destek Hizmet Birimi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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