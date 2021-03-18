Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz
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Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz

18.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:31

Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem Canbulut'un, sosyal medyadan kadın cinayetlerine tepki gösterdiği paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Canbulut'un geçen yıl Pınar Gültekin cinayetinin ardından "Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay", "Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımları dikkati çekti.

Bucak'ta bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, dün saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu. Buradaki surların alt tarafında oturdukları sırada Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evlerine gitti. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden Eren Yıldız, daha sonra evine gelen polise teslim oldu.

TUTUKLANDI

İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gizem Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polisin gözaltına aldığı Eren Yıldız ise dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz

"BİR CANA KIYIYORSUNUZ VE BUNA ERKEKLİK DİYORSUNUZ"

Öldürülen Gizem Canbulut'un, sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Geçen yıl Pınar Gültekin cinayetinin ardından sosyal medyadan olaya tepki gösteren Gizem Canbulut'un, "Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay", "Elde edene kadar peşinde koşuyorsunuz, elde edince gözünüzün önünde olsa görmüyorsunuz. Sen terk edince arkasından ağza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz, o bırakınca öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz. Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz. "ifadelerini kullandığı görüldü.

Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz

Gizem Canbulut'un cenazesi, bugün Burdur'un Bucak ilçesi Susuz köyünde toprağa verilecek.

Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
DİKMEN: kısasta hayat vardır
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SOSYOLOJİK GERÇEK: Ortadoğu burası, Avrupa ABD filmlerindeki kızlara ve kadınlara özenip onlar gibi yaşamaya kalkanlar her zaman risktedir !
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ULUBEY: Kardeşim kimse kızına çoluguna çocuguna sahip çıkmıyor kızım kimlerle nerelerde ne yapıyor diye hiç dogru düzgün soran yok cebine üç kuruş para koyup sagda solda gezmesine izin vermeyi analık babalık sanıyorlar çocuguna sahip çıkacan gözetimini yapıcaksın çocugunu güzel Bi şekilde yetiştirecek ondan sonra iyibi nasibi çıktıı zaman baş göz edicen böyle onlan bunlan sagda solda gezerek olmaz ne oldugu belirsiz tiplerle arkadaşlık hiç olmaz olursa neticesi bu olur işte zaten herkezde Bi silah bıçak toplumda Bi anarşi hakim en ufak bişey dediginde adam hemen çekip vuruyor yazık kızımıza çok ama çok üzüldüm ailesine sabır kendisine Allahtan Rahmet diliyorum
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