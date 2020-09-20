Boğazın şampiyon yüzücüleri, gözünü olimpiyatlara dikti MERSİN'de, 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda derece elde eden yüzme sporcuları, antrenmanlarını yüzme milli takım antrenörü Volkan Burak Tuncil, liderliğinde sürdürüyor.

MERSİN'de, 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda derece elde eden yüzme sporcuları, antrenmanlarını yüzme milli takım antrenörü Volkan Burak Tuncil, liderliğinde sürdürüyor. Yüzme milli takım seçmeleri ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan genç yüzücüler, olimpiyat madalyasını da kazanmayı planlıyor. 2017 Yüzme Türkiye Şampiyonu olan Ilgın Çelik (18), "Hedefimde Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı var. Manş Denizi'ni geçen en genç sporcu olmak istiyorum. Sonrasında hedefim olimpiyat madalyası kazanmak" dedi.

32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda derece elde eden yüzme sporcuları, pandemi sonrası antrenmanlarını yüzme milli takım antrenörü Volkan Burak Tuncil liderliğinde sürdürüyor. Yüzme milli takım seçmeleri ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan genç yüzücüler, olimpiyat madalyasını kazanmayı planlıyor. 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın tarihteki en genç şampiyon olan Mustafa Sevenay (16), "Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda boğaz şampiyonu oldum. Milli takıma gittim. Yurt dışında yüzme şampiyonalarına katıldım. Oralarda ülkemizi temsil ettim. Pandemi süreci bizi de etkiledi, yüzemedik, hissiyatlarımız kayboldu. Hedefim ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

ERKEKLERİ GEÇEN İLK KADIN YÜZÜCÜ OLDUGeçen yıl Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 14- 18 yaş kategorisinde birinci olarak erkekleri geride bırakan ilk kadın sporcu olan Ilgın Çelik ise hedefinde Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı, ardından da olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. 2017 Yüzme Türkiye Şampiyonu olan Çelik, "2019'da hem 14- 18 yaş kategorisinde hem de genel klasmanda birinci olarak tarihte bir ilki gerçekleştirdim. Erkekleri geçen ilk kadın sporcu oldum. Bu yıl da 14- 18 yaş kategorisinde birinci, genel klasmanda ikinci oldum. Bu sene benim için zor oldu. Üniversite sınavına hazırlanıyordum aynı zamanda. Pandemi süresince hem ders çalıştım hem de antrenmanlarımı aksatmamaya çalıştım. Bundan sonraki hedefimde Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı var. Manş Denizi'ni geçen en genç sporcu olmak istiyorum. Sonrasında hedefim olimpiyat madalyası kazanmak" diye konuştu.EN HIZLI DERECESİNİ ELDE ETTİMersin'de düzenlenen yüzme şampiyonasında 400 metre karışıkta 13- 14 yaş kategorisinde 4: 42,47'lik derecesiyle rekor elde eden Atakan Malgil (15) de gözünü olimpiyatlara dikti. Olimpiyat kotası almak için hazırlıklarını sürdüren Malgil, pandemi nedeniyle havuzların kapalı olduğu günlerde gölde yüzerek formda kalmaya çalıştığını kaydetti.'OLİMPİYAT ADAYI SPORCULARIMIZA GÜVENİYORUZ'Yüzme Antrenörü Volkan Burak Tuncil ise pandeminin yüzücüleri olumsuz etkilese de olimpiyat kotası almak için çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Bu pandemi süreci tüm dünyayı olduğu gibi bizi de çok kötü etkiledi. Çalışmalarımızın zirvesindeyken ve milli takım seçmelerinde bu pandemi gerçekleşti. 3 ay yüzemedik. Yüzme sporu için çok uzun bir süreç. Sporcularla internet üzerinden çalışmalara devam ettik. Şuan havuzumuz sadece milli sporculara açık. Günde çift antrenman yapıyoruz. Girişlerde çocukların ateşi ölçülüyor, maske ile girip maske ile çıkıyorlar. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Son sezonda burada 75 Türkiye rekoru kırdık. Bu sezon olimpiyat sezonuydu ama ertelendi. Olimpiyatların ertelenmesi bizim için büyük bir avantaj oldu. Önümüzde 40 hafta var. 5- 6 sporcu olimpiyat adayımız, onlara güvenimiz tam. Sporcularımızın olimpiyatlarda başarılı olacağına inanıyorum."

Kaynak: DHA