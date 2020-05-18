Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur oldu Deneyimli üst düzey yönetici Agah Uğur, Boğaziçi Ventures ortakları arasına katıldı.

Başarılı şirket satışları gerçekleştiren girişimciler tarafından teknoloji girişimlerini desteklemek, yerli teknoloji şirketlerine yatırımlar yapmak üzere kurulan Boğaziçi Ventures'ın Yönetim Kurulu Başkanı iş dünyasının önemli ve deneyimli üst düzey yönetici isimlerinden Agah Uğur oldu. Agah Uğur aynı zamanda Boğaziçi Ventures yatırımcılarından biri olarak şirketin ortakları arasına katıldı.

İngiliz Erkek Lisesi ve Birmingham Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan Agah Uğur, profesyonel hayatına uluslararası denetim ve danışmanlık firması Touche Ross'un (şimdiki adıyla Deloitte) Birmingham, Londra ve Jersey ofislerinde başladı. Türkiye'de ise Arthur Andersen ve Emlak Bankası'nda çalıştıktan sonra 1989 yılında Borusan Holding'de Mali İşler Başkanı (Chief Financial Officer) olarak göreve başladı.

Daha sonra, 1995 yılında Borusan Holding Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş, ardından 2001 – 2018 yılları arasında Borusan Grubu'nun CEO'luk görevini yürütmüştür. Agah Uğur halen Borusan Holding yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Pegasus Havayolları ve Doğan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarında etkin görev

Agah Uğur, profesyonel yöneticilik kariyerinin yanı sıra 15'ten fazla sivil toplum ve eğitim kuruluşunun yönetim ve danışma kurullarında başkan ve üye olarak görev aldı. Uğur halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyesi, DEİK Türk Amerikan İş Konseyi Danışma Kurulu üyesi, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi, Columbia Üniversitesi İstanbul Global Center Danışma Kurulu üyesi, Endeavour Derneği, YGA (Young Guru Academy) ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nde Mentor ve kurucularından olduğu Saha Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerini yürütüyor.

Agah Uğur, profesyonel kariyerini noktaladıktan sonra yerli ve yabancı teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya başladı. Agah Uğur evli ve iki kız çocuk babasıdır.

Kaynak: Bültenler