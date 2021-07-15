Boğaziçi Üniversitesinde 15 Temmuz için anma töreni yapıldı

Boğaziçi Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında anma programı düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında anma programı düzenlendi.

Program öncesinde, Güney Kampüsü'nde bulunan Rumeli Hisarı Şehitliği Şüheda Kuyusu'nda dualar edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, Nafi Baba Binası'ndaki programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin belgesel gösterildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, burada yaptığı konuşmada, darbe girişimi karşısında sokaklara dökülen her kesimden insanın ülkenin işgaline engel olmakla kalmadığını, demokrasi tarihinde örneğine az rastlanır bir millet iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Millet tarafından darbe girişiminin hesabının er ya da geç sorulacağını kaydeden İnci, "Düzenlenen sergiyi de çok anlamlı buluyorum. Kimi zaman bir fotoğraf çok fazla anlam taşır. Sergimizi gezerken millet olarak maruz kaldığımız ihaneti bir kez daha görecek, kendimize olan inancımızı bir kez daha temizleyeceğiz." dedi.

Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüloğlu ise ülkedeki tüm darbelere şahitlik ettiğini, Anadolu insanın devamlı devletine sahip çıktığını belirtti.

Bu azimle ezanların susmayacağını ve bayrağın inmeyeceğini ifade eden Mengüloğlu, kendisini programa çağıran üniversite yönetimine de teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Mengüloğlu, Prof. Dr. İnci'ye nişan takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri