Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı
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Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı

09.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:33

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi hakkında paylaşım yapınca takipçilerini kızdırdı. Sever'e tepki gösteren kullanıcılar paylaşıma "Seni takipten çıkarıyorum" yorumu yağdırdı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemler ve rektöre istifa çağrılarının gündemde olmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

TAKİPTEN ÇIKARMAYA BAŞLADILAR

Boğaziçi Üniversitesi logosu paylaşan Sever paylaşımına "Ben bir Boğaziçiliyim" notunu ekledi. Ancak Seray Sever'in hayranları, paylaşımın ardından büyük tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yorum yaparak Seray Sever'i takipten çıkardığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı

İşte Seray Sever'e gelen bazı yorumlar:

Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı

Tepkilerin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Seray Sever'in sponsorundan hediye gelen "Ya hadi işine bak" yazılı tişörtleri paylaşması dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı
Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı

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Haber Yorumları (21)
AZİZ: Kaç senesinde mezun oldu hiç görmedim
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38: Sen bilimie ilimemi destek cikiyon yoksa teroristemi ilk once bunu bir acikla terore destek cikanin Allah belading versin bide vatan hainlerinin
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FB Lİ: Bu kim yaa hiç görmedim hayatımda. . . ??
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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500
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