Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemler ve rektöre istifa çağrılarının gündemde olmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

TAKİPTEN ÇIKARMAYA BAŞLADILAR

Boğaziçi Üniversitesi logosu paylaşan Sever paylaşımına "Ben bir Boğaziçiliyim" notunu ekledi. Ancak Seray Sever'in hayranları, paylaşımın ardından büyük tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yorum yaparak Seray Sever'i takipten çıkardığını söyledi.

İşte Seray Sever'e gelen bazı yorumlar:

Tepkilerin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Seray Sever'in sponsorundan hediye gelen "Ya hadi işine bak" yazılı tişörtleri paylaşması dikkat çekti.