Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasında iki tahliye

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasında iki tahliye

İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik yapılan gösterilerde gözaltına alınan 2'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik yapılan gösterilerde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üstüne çıktığı ve bir güvenlik görevlisinin boğazını sıktığı öne sürülen iki tutuklu öğrencinin de aralarında bulunduğu 14 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatları ile müşteki avukatı hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanıklar Berke Gök ile Perit Özen ise SEGBİS ile katıldı.

"Bilinçli olarak bir şahsa karşı kasıtlı eylemde bulunmadım"

Güvelik görevlisinin boğazını sıktığı iddia edilen tutuklu sanık Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Perit Özen savunmasında, " Naci İnci'yi hürriyetinden yoksun bırakmadım. Hiçbir müdahalede bulunmadım. Binadan çıkarak aracına bindi. Naci İnci, aracına bindiği esnada etrafında 8-10 güvenlik görevlisi vardı. Aracının etrafında da güvenlik görevlileri vardı. İddianamede aracı engellemeye çalıştığım, önüne geçtiğim söyleniyor. Aracın 5 metre arkasındaydım. Aracın önünü kesmem mümkün değil. Aracın 5 metre arkasındayken bir arbede başladı, onu gördüm alana yaklaşmadım. Birkaç saniye sonra insanları sakinleştirmek amacıyla alana yöneldim. Yöneldiği esnada yeni bir arbede oldu. Arasında kaldım. Bilinçli olarak bir şahsa karşı kasıtlı eylemde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

"Heyecan ve korku nedeniyle aracın üzerine çıktım"

Rektör İnci'nin makam aracının üzerinde zıpladığı öne sürülen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tutuklu sanık Berke Gök ise savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayın heyecanı ve korku nedeniyle aracın üzerine çıktım, kendi irademle bilinçli olarak çıkmadım. Aracın üzerinde 2 saniye kadar kaldım ve aracın üzerinde zıplamadım" şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların delil karartma ihtimali bulunmaması ve tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanıklar Berke Gök ile Perit Özen'in tutuklu kaldıkları süre nedeniyle tahliyesine karar veren mahkeme, haklarında yurtdışına çıkış ve haftada bir imza şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti. Tutuksuz 12 sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri adına konuşan avukatları ise, "Bu dosyada tutuklu olan 2 öğrenci bulunmaktaydı, yargılanan 14 öğrenci vardı. Berke ve Perit'in 3 aylık tutukluluk süresinden sonra tahliyelerine karar verildi" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci 'mağdur', özel güvenlik görevlileri Faruk Kardoğan, Alparslan Çepni ve makam şoförü Şenol Aydın 'müşteki', 2'si tutuklu 14 öğrenci ise 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, olay günü makam arabasına binmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin şüpheliler tarafından önünün kesildiği, İnci'nin özel güvenliklerin yardımıyla makam aracına bindirilmesinin sağlandığı ve araç ilerlediği esnada çevresinin sarılarak geçişinin engellendiği kaydedildi. Öğrencilerin slogan attığının belirtildiği iddianamede, özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandığı ve tüm uyarılara rağmen şüpheli Berke Gök'ün makam aracının kaputunun üstüne çıktığı ve bekleyen grubu provoke edecek şekilde zıpladığı aktarıldı. İddianamede yer alan şikayet dilekçesinde şüpheli Perit Özen'in, makam aracından şüpheli Berke Gök'ü indirmeye çalışan özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ı boğazından sert bir şekilde sıkarak geriye doğru çektiği öne sürüldü. İddianamede, 14 şüphelinin '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevini yaptırmama için direnme' ile 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 3 aydan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.