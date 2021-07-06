Boğaziçi Üniversitesi'nde tansiyon yüksek! Öğrencileri kampüse almayan güvenliklerin müdahale anı kamerada

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kayyum olarak atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik protestoları aylardır devam ediyor. Öğrencilerin 3 Temmuz günü okula girmelerini engelleyen özel güvenlik görevlileriyle yaşadığı gerilim anı kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde öğrenci ve öğretim görevlilerini kampüse almayan güvenliklerin öğrencilere uyguladığı sert müdahale anları yer alırken, bir öğrencinin telefonundaki görüntülerin de görevliler tarafından silinmeye çalışıldığı görülüyor.