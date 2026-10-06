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Almanya'da ilk 8 ayda 12 bin 102 vicdani ret başvurusu 2025'in 3 katını aştı

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Almanya'da yılın ilk 8 ayında 12 bin 102 kişi vicdani ret başvurusu yaptı. Bu sayı, Federal Aile ve Sivil İşler Dairesinin 2025 yılının tamamında kaydettiği 3 bin 879 başvurunun üç katından fazla oldu.

Almanya'da yılın ilk 8 ayında yapılan vicdani ret başvurularının sayısının, 2025 yılının tamamındaki başvuruların 3 katından fazla olduğu bildirildi.

Alman Yayıncılar Ağının (RND) Federal Aile ve Sivil İşler Dairesinin sözcüsüne dayandırdığı habere göre, ocak-haziran döneminde 5 bin 862 kişi vicdani ret başvurusunda bulundu.

Ülkede, ocak-ağustos döneminde 12 bin 102 kişi vicdani ret başvurusu yaptı.

Böylelikle, yılın ilk 8 ayındaki başvuru sayısı şimdiden 2025 yılının tamamında Dairenin kaydettiği 3 bin 879 başvurunun üç katından fazla oldu. 2024'te ise 2 bin 249 kişi söz konusu başvuruda bulundu.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni askerlik hizmetini düzenleyen yasaya göre, erkekler öncelikle gönüllülük esasına göre askere çağrılacak. Ancak gönüllü başvurularla hedeflenen asker sayısına ulaşılamaması halinde açığı kapatmak amacıyla ihtiyaca dayalı zorunlu askerlik uygulaması devreye sokulabilecek.

Alman Silahlı Kuvvetleri, 18 yaşına girenlere Alman ordusunda hizmet etmeye yönelik motivasyonlarını ve uygunluklarını saptamak amacıyla bir anket formu gönderiyor. Ayrıca 1 Ocak 2008'den sonra doğan erkekler için askerlik muayenesi zorunlu hale getirildi.

Almanya Anayasası'nın 4. maddesinin 3. fıkrasında vicdani nedenlerle silahlı askerlik hizmetini reddetme hakkı yer alıyor.

Askerlik hizmetini reddedenlerin başvurularını Alman Silahlı Kuvvetler Personel Yönetimi Dairesine yazılı olarak ve ayrıntılı bir gerekçe sunarak yapmaları gerekiyor. Daha sonra başvuruların değerlendirilmesi amacıyla Federal Aile ve Sivil İşler Dairesine iletiliyor.

Almanya, Rusya'dan kaynaklanan tehdit ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle toplam asker sayısını 2035'e kadar aktif birlikler ve yedek askerler dahil en az 460 bine çıkarmayı hedefliyor.

Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmıştı.

Kaynak: AA
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