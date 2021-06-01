Boğaziçi Üniversitesi Kürekte Türkiye Şampiyonu
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Boğaziçi Üniversitesi Kürekte Türkiye Şampiyonu

Boğaziçi Üniversitesi Kürekte Türkiye Şampiyonu
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Boğaziçi Üniversitesi kürekte Türkiye Şampiyonu Boğaziçi Üniversitesi kürekteki başarısına bir yenisini daha ekledi.

Boğaziçi Üniversitesi kürekte Türkiye Şampiyonu

Boğaziçi Üniversitesi kürekteki başarısına bir yenisini daha ekledi. 28-30 Mayıs'ta Sakarya Sapanca'da düzenlenen "Akademi Türkiye Şampiyonası"nda kadın ve erkek takımları şampiyon oldu. Kadınlarda 200, erkeklerde ise 400 puan elde edildi.

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Boğaziçi Üniversitesi'nin en başarılı takımları arasında yer alan kürek takımı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da takım halinde Türkiye şampiyonu olarak zirvedeki yerini korudu.

Takımların kadrosu ise şöyle:

Şevval Beyza SEZER - Yönetim Bilişim Sistemleri

Aylin KARAPINAR - Ekonomi Hazırlık sınıfı

İrem KIRDAR - Turizm İşletmeciliği

Buğra BULUT -  Elektrik Elektronik Mühendisliği

Ozan KILIÇ - Bilgisayar Mühendisliği

Kaynak: Habermetre

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