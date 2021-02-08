Boğaziçi Üniversitesi kampüslerinin taşınacağı iddiası

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü kampüslerinin farklı semtlerdeki yeni kampüslere taşınacağı ileri sürülmüştü. Rektörlükten yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirilirken, üniversitenin toplamda 1 milyon 816 bin 45 metrekarelik kampüs alanında faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.

Rektör atamasından sonra protestolara ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi'nde çok sayıda kişi gözaltına alınmış; bunlardan bir kısmı tutuklanmış bir kısmı ise serbest bırakılmıştı. Atanma kararıyla ilgili tartışmalar sürerken, Boğaziçi Üniversitesi'nin mevcut kampüslerinden taşınarak farklı semtlerde bulunan mekanlarda yeni kampüslere yerleşeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Hatta Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da konuyla ilgili "Hikayenin sonunda Boğaziçi Üniversitesi, şimdiki yerinden güya daha modern bir kampüse mi taşınacak? Nihai amaç her zaman olduğu gibi rant ve para mı?" dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEMALI TEKNOPARK

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden iddialarla ilgili yapılan açıklamada, üniversitenin, 6 kampüsü (Güney, Kuzey, Uçaksavar, Hisar, Kandilli, Kilyos) ve ek bina, tesis alanlarıyla (İznik, Tarsus, Arnavutköy) toplamda 1 milyon 816 bin 45 metrekare kampüs alanı ile faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, 1 milyon 95 bin 435 metrekare alana yayılan Kilyos Kampüsü'nün üniversiteye tahsisinin Ekim 2020'de yenilendiği ve arazinin eğitim, araştırma ve rekreasyona yönelik faaliyetler için süresiz olarak Boğaziçi Üniversitesine tahsis edildiği belirtilerek, aynı tahsis kapsamında Kilyos Kampüsü'nde "Yenilenebilir Enerji" temalı 140 bin metrekarelik teknopark alanı izni de verildiği aktarıldı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesinin mevcut kampüslerinden taşınarak, farklı semtlerde bulunan mekanlarda yeni kampüslere yerleşeceği yönünde son günlerde yapılan yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni kurulan iki fakültemiz dahil olmak üzere, mevcut kampüslerimizde yapılacak düzenleme ve inşaatlarla eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerimiz aksamadan yerine getirilecektir" ifadeleri kullanıldı.