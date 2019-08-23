Boğazı kesilen Emine Bulut'un saldırıya uğradığı ana ilişkin görüntüler yayımlandı
FLASH HABER: Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı

Boğazı kesilen Emine Bulut'un saldırıya uğradığı ana ilişkin görüntüler yayımlandı

Emine Bulut'un saldırıya uğradığı ana ilişkin görüntüleri yayımlandı

23.08.2019 12:15
Boğazı kesilen Emine Bulut'un saldırıya uğradığı ana ilişkin görüntüler yayımlandı

Türkiye'de kadına yönelik şiddet bu kez Kırıkkale'de yaşandı. 38 yaşındaki Emine Bulut, eşi tarafından bıçaklandıktan sonra yaşamını yitirdi. Emine Bulut'un eşi Fedai Baran'ın bıçaklı saldırısına uğradığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyada en çok tartışılan konulardan oldu.


Emine Bulut'un yaşamını yitirmesinin ardından ortaya çıkan görüntülerde boğazından bıçaklanan kadının 'ölmek istemiyorum' çığlığı dikkat çekti. Aynı görüntüde Bulut'un kızının da annesine 'Anne gitme' dediği duyuluyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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