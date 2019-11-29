BOĞAZDAKİ ARSANIN SATIŞINA İZİN VERİLMEDİ

29.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:52

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Kandilli sırtında bulunan, Boğaz manzaralı ve son derece değerli arazinin satışı, belediye meclisinde oy çokluğuyla reddedildi. CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti'li üyelerin, Koruma Kurulu kararı gerektiği gerekçesiyle satışa karşı çıkmasını eleştirdi. AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise parsellerin sit koruma alanında kaldığını, Koruma Kurulu'ndan izin alınmadığı için satışa onay vermediklerini söyledi.

İBB Emlak Müdürlüğü'nün teklifi olarak 11 Kasım'da Belediye Meclis gündemine gelen ve komisyonlara havale edilen, Üsküdar Kandilli'deki bitişik iki parselin satışı, AK Parti grubunun oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi. Toplam büyüklüğü 440 metrekare olan satışa konu teklifle ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunda, "Üsküdar İlçesi Kandilli Mahallesi 957 ada, 3 ve 4 parsel ile ilgili teklife konu parseller sit koruma alanında kaldığından, satış için kurul kararı gerektiğinden, satış talebinin reddi, k2omisyonumuzca uygun görülmüştür" denildi.

CHP'LİLER, KOMİSYON RAPORUNA ŞERH KOYDU

İBB Meclis çoğunluğu AK Parti grubunda olduğu için uygun görülmeyen, satış teklifi ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporuna CHP'li üyeler şerh düştü. CHP'nin şerh yazısında ise şöyle denildi:

"Teklif dosyası Ümraniye ve Üsküdar'da bulunan toplam 3 taşınmazın satışı için Meclis'e sunulmuştur. Taşınmazların üçünün de satışında hukuki engel bulunmamaktadır. Buna rağmen komisyonunuzun AK Parti'li üyeleri sadece Ümraniye'de bulunan taşınmazın satışını onaylamış, Üsküdar'daki arsaların satışına ret oyu vermiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait Üsküdar'da arsa vasfında bulunan 957 ada 3 ve 4 parsellerin üzerinde hiçbir yapı bulunmamaktadır. Arsayı mevcut hali ile satın almak isteyenlerin bulunduğu da dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Arsaların satışında yasal bir engel bulunmadığı gibi, Belediyemizin mevcut mali durumu karşısında atıl durumda bulunan arsanın satılarak gelir elde edilmesi kamu yararına da uygundur. Bu nedenlerle Üsküdar'da bulunan arsaların satışına ret kararı veren komisyon çoğunluk kararına CHP komisyon üyeleri olarak katılmıyoruz."

Satılmasına izin verilmeyen Kandili'deki parseller 1960 yılında İBB mülkiyetine geçmişti.

YASAL OLUP OLMADIĞI TARTIŞILMALI

CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, söz konusu parsellerin satışına AK Parti'li üyelerin, kurul kararı gerektiği gerekçesiyle karşı çıkmasını eleştirdi. Balyalı, "Eğer arsaların satışına yasal bir engel var ise zaten Belediye bu arsaları satamaz. Belediye elbette ki satış için gereken izinleri aldıktan sonra işlemleri başlatacaktır" dedi.

AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise söz konusu arsaların satışının yasalara aykırı olduğunu, konuyu komisyon toplantısında CHP'li üyelere de anlattıklarını söyledi. Kaynar, "Koruma Kurulu'ndan izin alınacağını söylüyorsunuz. O zaman izin alındıktan sonra teklifi Meclise sunun. Biz neden yasal izni alınmamış bir satışa onay verelim" diye konuştu.

VİLLALAR BÖLGESİ

İBB'nin satışa çıkardığı, ancak Belediye Meclisi'nden onay alamadığı arsa, Kandilli'de villalar bölgesinde bulunuyor. Yakın bölgedeki villaların fiyatları gazete ilanlarına göre 8- 10 milyon TL civarında. Yakın bölgede bulunan arsaların metrekare fiyatları da yine gazete ilanlarına göre 16-18 bin TL aralığında. Bu verilere göre, söz konusu arsanın yaklaşık piyasa değerinin 7 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz ve Kandilli civarının havadan arşiv görüntüleri

Kaynak: DHA