Boğaçhan Tuzcu kimdir, kaç yaşında? Şef Akademi Boğaçhan Tuzcu nereli? Boğaçhan Tuzcu biyografisi!
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Boğaçhan Tuzcu kimdir, kaç yaşında? Şef Akademi Boğaçhan Tuzcu nereli? Boğaçhan Tuzcu biyografisi!

Boğaçhan Tuzcu kimdir, kaç yaşında? Şef Akademi Boğaçhan Tuzcu nereli? Boğaçhan Tuzcu biyografisi!
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Boğaçhan Tuzcu'nun hayatı Şef Akademi yarışması ile bir kez daha gündeme geldi. Boğaçhan Şef olarak da bilinen Boğaçhan Tuzcu ekranların tanınan yüzlerinden. Bir dönem Kanal D ekranlarının çok izlenen programı Kısmetse Olur'a da katılan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Lezzet Düşkünleri yarışmasında da yer almıştı. Peki, Boğaçhan Tuzcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Boğaçhan Tuzcu mesleği nedir? Boğaçhan Tuzcu hayatı ve biyografisi nedir?

Boğaçhan Tuzcu'nun hayatı Şef Akademi yarışması ile bir kez daha gündeme geldi. Boğaçhan Şef olarak da bilinen Boğaçhan Tuzcu ekranların tanınan yüzlerinden. Bir dönem Kanal D ekranlarının çok izlenen programı Kısmetse Olur'a da katılan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Lezzet Düşkünleri yarışmasında da yer almıştı. Peki, Boğaçhan Tuzcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Boğaçhan Tuzcu mesleği nedir? Boğaçhan Tuzcu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BOĞAÇHAN TUZCU KİMDİR?

Türkiye'nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu'nun jüri koltuğunda yer aldığı Şef Akademi yarışmasına Boğaçhan Tuzcu dahil oldu.

1,91'lik boyu ile dikkat çeken Boğaçhan, DJ'lik ve şeflik yapıyor. Bir dönem Kanal D ekranlarının çok izlenen programı Kısmetse Olur'a da katılan Boğaçhan Tuzcu, yaşamının büyük bir bölümünü Marmaris'te geçiriyor.

28 yaşındaki Boğaçhan Tuzcu aslen Rizeli olup; doğma büyümeli Ankaralıdır. Aşçılık üzerine eğitim almış Boğaçhan Tuzcu'nun anne ve babası ayrı yaşıyor. İkizler burcu olan Boğaçhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu ve yarışmada oldukça iddialı. Şu anda İstanbul'da yaşıyor.

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Boğaçhan Tuzcu kimdir, kaç yaşında? Şef Akademi Boğaçhan Tuzcu nereli? Boğaçhan Tuzcu biyografisi! - Haberler
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