Boeing ve TUSAŞ Uluslararası Kadın Mühendisler Günü'nü kutladı Boeing, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve TurkishWIN işbirliği ile 23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü'nde düzenlenen "Havacılıkta Kadın Mühendisler Paneli"nde havacılık sektöründeki kadın mühendislerin başarı hikayeleri anlatıldı.

Boeing, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve TurkishWIN işbirliği ile 23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü'nde düzenlenen "Havacılıkta Kadın Mühendisler Paneli"nde havacılık sektöründeki kadın mühendislerin başarı hikayeleri anlatıldı.

Uluslararası Kadın Mühendisler Günü kapsamında gerçekleşen online etkinlik, havacılık sektöründeki kadın mühendislerin başarı ve kazanımlarını gündeme taşıyarak, bu sektörde kadın mühendislerin önemine dikkat çekmeyi ve havacılıkta kariyer hedefleyen genç kadınlara ışık tutmayı amaçlıyor. Etkinlik, havacılık sektöründe çalışan ve çalışma ideali taşıyan kadınların yanı sıra, üniversiteli gençler ve havacılık sektörünün tüm temsilcileri tarafından ilgiyle takip edildi. Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın'ın da katıldığı etkinlik, TurkishWIN kurucusu Melek Pulatkonak moderatörlüğünde 'Havacılıkta Kadın Mühendisler Paneli' ile devam etti. Panele konuşmacı olarak katılan TUSAŞ Ürün Baş Mühendisi Dr. Duygu Barın, Boeing Türkiye Servis Satış Direktörü ve Uçak Mühendisi Aslıhan Karlıdağ ve İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hülya Cebeci, havacılık sektöründe kadın mühendislerin yerini ve sektörün kadın mühendislere sunduğu fırsatları tartıştılar.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, "Havacılık sektörü geçmişten bugüne kadar mühendis, teknisyen ve pilot kadınların omuzlarında yükseldi ve günümüzde de kadınların havacılıktaki gücü artmaya devam ediyor. Havacılığın temel taşlarından olan mühendislik alanında geleceğin havacılığının şekillendirildiği önümüzdeki dönemde kadınlar için önemli fırsatlar doğacağına inanıyoruz. Biz Boeing olarak kadın mühendislerin havacılık sektöründeki yerini güçlendirmek ve gelecek nesilleri bu sektörde mühendislik kariyerleri ile buluşturmak için çeşitli programlar düzenliyor ve destekliyoruz. Boeing bu yıl dördüncü defa Uluslararası Kadın Mühendisler Günü'nün küresel sponsoru oldu. Dünya çapında kadın mühendislerin kutlandığı bu özel günde değerli iş ortağımız TUSAŞ'ın ve Turkish WIN'in işbirliği ile Türkiye'de havacılık sektörümüzdeki kadın mühendislerin başarılarını ve kazanımlarını birlikte kutlamak bizim için gurur kaynağı. Ülkemizde kadın mühendislerin havacılıkta daha da yükselerek küresel ölçekte yeni başarılara imza atacağına inancım tam" şeklinde konuştu.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise, "Savunma ve havacılık alanlarında dünyanın yakından takip ettiği projeleri kadınlarımızın titiz ve özverili çalışmaları sayesinde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Şirketimiz, kadın istihdamına ve kariyer gelişimlerine azami katkı sağlayan politikaları ile öncü ve lider vasfını bu alanda da perçinleyerek faaliyetlerine devam ediyor. Ülkemizin ilk kadın pilotlarından ilham alan gençlerimizin bugün havacılığın kadın elinde daha da ileriye taşınmasına destek olduklarını gururla ifade etmek isterim. TUSAŞ olarak kadınlarımızın değerli katkıları ile önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Havacılık ve savunma alanlarında kadınının kariyer gelişiminde farkındalığı artırmak amacıyla başlattığımız 'Gökyüzüne İlham Veren Kadınlar Mentorlük Programı' ile şirketimizde önemli görevler üstlenen kadın çalışanlarımızı 20 genç kadın öğrenci ile bir araya getiriyor, toplamda 6 ay sürecek olan bu proje kapsamında gençlerimizin kariyer yolculuklarında kendilerine yeni bir ufuk çizmelerine katkıda bulunuyoruz. Bu sayede sektörün dinamiklerini anlamak adına TUSAŞ'ın gerçekleştirdiği projeleri yakından gözlemleme imkanı da sağlamış oluyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA