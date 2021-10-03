Boduroğlu'ndan 2 bin 500 kişilik pilav hayrı

KARESİ, BALIKESİR (İHA) - Milliyetçi Harekat Partisi Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu,1. Sakarya mahallesinde 2 bin 500 kişilik pilav hayrı düzenlendi.

Balıkesir'de Milliyetçi Harekat Partisi Karesi İlçe Başkanlığı tarafından 1. Sakarya mahallesi Şehit Hamza Kocataş sokakta yaklaşık 2 bin 500 kişilik pilav hayrı düzenledi. MHP Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu, düzenlediği pilav hayrında yaptığı açıklamalarda Millet İttifakı yöneticilerinin Pkk'nın siyasi kolu HDP'yi kürt halkının temsilcisi olarak göstermek istediklerini belirterek MHP'nin de bu oyunların önünde en büyük engel olduğunu dile getirdi. Başkan Boduroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin ateş çemberinden geçtiği bu dönemde Milliyetçi Harekat Partisi(MHP) olarak liderimiz Dr. Devlet Bahçeli önderliğinde siyasi kaygıları bir kenara bırakarak devletimizin ve milletimizin birliği ve bütünlüğü için var gücümüzle çalışmaktayız. Bizim için partimizin oy oranından daha önemlisi devletimizin bekasıdır. Bu alanda devletimizin ve milletimizin lehinde alınan bütün kararlara ve yapılan bütün çalışmalara hiçbir menfaat beklemeden destek veriyoruz. Allah'ın izniyle Türk'ün son kalesi Anadolu'yu küresel güçlere yedirmeyeceğiz. Biz MHP olarak bütün bu tehlikelerle mücadele ederken Millet İttifakı yöneticileri PKK'nın siyasi kolu HDP'yi kürt halkının temsilcisi olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Türk mahkemelerinde tutuklu olarak yargılanan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyebilmektedirler. HDP de PKK gibi terör partisidir. MHP, bütün bu oyunların önünde en büyük engeldir. MHP bütün bu oyunları bozacak güç ve kudrete sahiptir. Sözlerime son verirken MHP Karesi İlçe Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu bu etkinliğe katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum."

Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu, yaptığı açıklamalarının ardından düzenlenen pilav hayrına katılan şehit annelerine Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

MHP Karesi İlçe Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu bu etkinliğe Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Küçüksan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakbaş, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammed Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR