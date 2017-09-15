Bodrumspor, Sancaktepe Hazırlıklarını Tamamladı

Ligde 3. Hafta mücadelesinde 16 Eylül Cumartesi günü Bodrum Şehir Stadı'nda Sancaktepe Belediyespor'u konuk edecek B.B.Bodrumspor, karşılaşma öncesi son antrenmanını Bodrum Şehir Stadı'nda gerçekleştirdi. Antrenmanda pas çalışması ile ısınan B.B. Bodrumspor, sonrasında dar alanda jokerli top kapma çalışması, 11'e 11'e taktik ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli çalışmaları dikkatlerden kaçmazken, takımda eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

16 Eylül Cumartesi 16:30'da başlayacak B.B.Bodrumspor-Sancaktepe Belediyespor karşılaşmasını Gaziantep Bölgesi B klasman hakemlerinden Mustafa Murat Oğuz Yönetecek.