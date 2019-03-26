Bodrumlular Evlatları Mehmet Kocadon'a Sahip Çıktı

Bodrumlu gençler, muhtarlar, eski belediye başkanları, meclis üyeleri, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Bodrum'un girişimci kadınları, düzenledikleri organizasyonlar ile davet ettikleri Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon'a sahip çıktı.

Önceki akşam Bodrumlu gençler tarafından organize edilen, çok sayıda Bodrumlunun katılarak destek verdiği buluşmada Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, "Bu birlik ve beraberliğimizden aldığım güç ile Bodrum'dan başlattığımız değişim rüzgarını, tüm Muğla'da estireceğiz. Bodrum kazanacak, ilçelerimiz, köylerimiz kazanacak, Muğla kazanacak!" dedi. Bodrum Yalıkavak'taki Eskiyer Restaurant'ta düzenlenen buluşmaya Mehmet Kocadon başta olmak üzere eşi Hülya Kocadon, Bodrum genelindeki mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, spor kulübü yöneticileri ve STK temsilcileri ile Bodrum'un önde gelen iş adamları katıldı.

Bu birlik beraberliğin Muğla'da değişim rüzgarına yön vereceğini ifade eden Mehmet Kocadon, "Bu güzel organizasyon ile bizlere sahip çıkan Bodrumlu gençlere ve katılım gösterip gücümüze güç katan eski belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, spor kulübü yöneticilerimize ve STK temsilcilerine, evlatlarına sahip çıkan tüm Bodrumlulara teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içinde başaracağız!" dedi.

Başkan Adayı Mehmet Kocadon, ertesi gün sabah saatlerinde ise Trafo Bodrum'da, Bodrumlu kadınlar tarafından Mehmet Kocadon için düzenlenen etkinliğe eşi Hülya Kocadon, Demokrat Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Kaynar ve partililer ile Bodrum Belediyesi Gıda AŞ Genel Müdürü Hüseyin Yıldızhan eşliğinde katıldı.

"Kapımdan kim girdiyse herkese çözüm üretmeye çalıştım, problemim değil çözümün parçası oldum"

Mehmet Kocadon, hizmetin önünde hiçbir zaman engel olamayacağını ifade ettiği konuşmasında, "Ben bugüne kadar yaptıklarım ile bugüne geldim ve tabi ki bunları yaparken de en büyük desteği bana sizler verdiniz. Sizlerden hiçbir zaman kopmadım, hep sizin içinizden biri oldum. Bende kibir yoktur, yukarıdan bakma yoktur arkadaşlar. Her zaman herkesi kucaklayan bir insanımdır. Düşünün ki bir bölgede 20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorsunuz ve hiç kimseyle kırgınlığınız, küskünlüğünüz yok. Kapımdan içeriye kim girdiyse herkese çözüm üretmeye çalıştım, hiçbir zaman problemin parçası olmadım, hep çözümün bir parçası oldum, elimden ne geliyorsa da yaptım hatta zaman zaman ailemden uzak kalma pahasına da olsa hep sizlerle beraber oldum. Bundan da son derece mutluyum, onurlu ve gururluyum. Yoksa sizlerle şu güzel atmosferleri yaratamazdık. Eğer ben bugün elimde bu mikrofon ile sizin sayenizde dimdik durup konuşabiliyorsam, bilin ki siz değerli Bodrum halkı ile kurduğumuz birlik beraberlikten dolayıdır. Sizlerden rica ediyorum; gelin Muğla'da bir değişim yapalım. Açık ve net söylüyorum, Muğla'nın her köyüne gidiyorum, Muğla bir değişim rüzgarı istiyor arkadaşlar ve bu değişim rüzgarının önünde durmak ise asla mümkün değil. Hem bir değişim rüzgarı estiriyorsunuz hem de bir umut oluyorsunuz insanlara. Onun için sizden bir tek ricam var; 'Hadi gari goca Bodrumlar, biraz kıprayıverin de şu güzel kardeşinizi götürüverin Güvercinlik'ten öteye' Bu duygu ve düşüncelerim ile hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün çok değerli muhtarlarım burada, başkanlarım burada, güzel insanlar burada, okul arkadaşlarım ve anneleri de burada. Sevgiden başka bir şey var mı hayatta? En güzel şey şu hayatta sevgidir. Makammış, mülkmüş, paraymış, bunların hepsi gelip geçiyor ama bu sevgi bitmiyor işte. Bu sevgiyi yaratan ve beni bu günlere getiren değerli büyüklerime, arkadaşlarıma, hem başkanım adına hem kendim adına hem eşim Hülya hanım hem de Kocadon ailesi adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun" dedi.

Mehmet Kocadon'a destekleri için paket ile teşekkür

Bodrum Belediyesi Gıda AŞ Genel Müdürü Hüseyin Yıldızhan, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a ve eşi Hülya Kocadon'a, Bodrum halkına verdiği hizmetler ile Belediye Gıda AŞ'ye sunduğu desteklerden ötürü teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

"Mehmet Kocadon ne demektir biliyor musunuz" diyerek sözlerine başlayan Hüseyin Yıldızhan, "Mehmet Kocadon, 2009 yılında göreve geldiği zaman Bodrum Belediyesi'nin iki tane kafesi vardı. Bugün ise Bodrum Belediyesinin 15 tane kafesi, plajı, restoranı var arkadaşlar. Başkanımız göreve geldiği zaman Bodrum Belediyesi Gıda AŞ, 100 personeliyle çalışıyordu. Bugün ise baktığımız zaman, Belediye Gıda AŞ'de 375 personel var. Mehmet Kocadon işte bu demek arkadaşlar. Başkanımız sayesinde bu 375 arkadaşımız iş sahibi oldular, evlerine ekmek götürebildiler, çocuklarının okul paralarını ödeyebilme imkanına kavuştular" diyerek başkana destekleri için personeli adına ayrıca teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA