Bodrumlu Tan Taşçı hemşehrileri ile buluştu

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Başarılı geçen yaz turnesinin ardından yaşamını sürdürdüğü Bodrum'da kış sezonunun ilk konserini veren başarılı sanatçı keyifli bir konsere imza attı. Bodrumlu hemşehrileri ile sahnede buluşmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Tan Taşçı, aralıksız 2 saat sahnede kaldı.

Repertuvarında "Yalan", "O'na Söyle", "Rica Ederim", "Cumartesi" gibi fenomenleşen şarkılarının yanı sıra proje albümlerde yorumladığı ve sahnesine özel seçtiği coverlara da yer veren Taşçı, 15.000 Bodrumlu ile erken yılbaşı kutlaması yaptı.

Tan Taşçı, 31 Aralık gecesi yeni yılı Kıbrıs Nuh'un Gemisi'nde karşılarken, Ocak ayında "Söz&Müzik: Tan Taşçı" turnesinin Anadolu ayağı için yollarda olacak.