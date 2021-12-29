Bodrumlu Tan Taşçı hemşehrileri ile buluştu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrumlu Tan Taşçı hemşehrileri ile buluştu

Bodrumlu Tan Taşçı hemşehrileri ile buluştu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tan Taşçı, dün akşam Bodrum Belediyesi'nin bu yıl ilk kez, "Happy Love Year Party" konseptiyle başlattığı yeni yıl kutlamaları kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda sahnedeydi. İşte detaylar…

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Başarılı geçen yaz turnesinin ardından yaşamını sürdürdüğü Bodrum'da kış sezonunun ilk konserini veren başarılı sanatçı keyifli bir konsere imza attı. Bodrumlu hemşehrileri ile sahnede buluşmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Tan Taşçı, aralıksız 2 saat sahnede kaldı.

Repertuvarında "Yalan", "O'na Söyle", "Rica Ederim", "Cumartesi" gibi fenomenleşen şarkılarının yanı sıra proje albümlerde yorumladığı ve sahnesine özel seçtiği coverlara da yer veren Taşçı, 15.000 Bodrumlu ile erken yılbaşı kutlaması yaptı.

Tan Taşçı, 31 Aralık gecesi yeni yılı Kıbrıs Nuh'un Gemisi'nde karşılarken, Ocak ayında "Söz&Müzik: Tan Taşçı" turnesinin Anadolu ayağı için yollarda olacak.

Bodrumlu Tan Taşçı hemşehrileri ile buluştu

Bodrumlu Tan Taşçı hemşehrileri ile buluştu

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title