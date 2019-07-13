Bodrumda'da aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 11 suçtan arama kararı bulunan zanlı, otelde gözaltına alındı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde 11 suçtan aranan M.K'nin olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Otele giriş yaparken sahte kimlik kullandığı belirlenen M.K'nin İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da işlediği tehdit, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama gibi 11 suçtan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA