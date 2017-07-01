Bodrum'da Sahte Paraya Pankartlı Tepki: Bana Bunu Veren Şerefsizdir

Bodrum'da 14 yıldır baba ve eşinin mesleğini sürdüren süngerci, 4 çocuk ve 4 torun sahibi Güler Akıldane, bayramın üçüncü günü müşterisi tarafından sahte 200 TL verilerek dolandırıldığını belirtti.

"SANKİ BEN DOLANDIRICIYMIŞIM GİBİ HİSSETTİM"

20 liralık alışveriş sonrası sahte paranın verildiğini söyleyen Akıldane, "Saat 23.30'da geldi. Gitti doğruca 20 liralık süngerden aldı. Yanıma geldi, ceplerini kurcalamaya başladı. '20 liram vardı ama sanırım başka bir şeye verdim. 200 liram var bozabilir misin' dedi. Bozarım dedim. Ben süngeri poşete koydum. Bana 200 lira parayı verdi, ben de para üstü olarak 180 lira geri verdim. Adam gitti. Ertesi gün bankada ödemelerim vardı. Ödemelerimi yapmak için bankaya gittim. Bankada paranın sahte olduğunu öğrendim ve yerin dibine girdim. Çok utandım, sanki ben dolandırıcıymışım gibi hissettim" dedi.

DURUMU POLİSE BİLDİRMEDİ

Çok öfkelendiğini söyleyen Akıldane, sahtekarın yakalanacağına inanmadığı için durumu polise bildirmediğini söyledi.