Bodrum katını zindana çeviren adam tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı

Sosyal medyada tanıştığı kadınları kandırarak tuzağa düşüren Raymond Rodio'nun, kadınları uyuşturucu bağımlısı yaptıktan sonra seks ticaretine zorladığı tespit edildi. Rodio'nun kadınları bodrum katında zorla tutulduğu belirlenirken, Rodio suçlamaları kabul etmedi ve "Bütün bu dava bir utançtır. Bu bir adalet saçmalığıdır" dedi.

Long Island'ta yaşayan ve yaşlı ailesinin banliyö evini seks ticareti için kullanan Raymond Rodio'nun, sosyal medyadan tanıştığı kadınları kandırarak, onları eroin ve kokain gibi ağır uyuşturuculara alıştırdığı tespit edildi. Rodio'nun, uyuşturucu bağımlısı kadınları evinin bodrum katında veya yakındaki motellerde erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorladığı ortaya çıktı.

Rodio'nun 20'den fazla kadını mağdur ettiği belirlenirken, 2019'da tutuklanan suçlu şubat ayında seks kaçakçılığı, fuhşa teşvik etme ve uyuşturucu maddenin cezai satışını içeren suçlamalardan kendisine yöneltilen suçları kabul etti. Rodio, duruşma günü geldiğinde ise savunmasının geri alınmasını isteyerek, "Bütün bu dava, adalet davasına bir utançtır. Bu bir adalet saçmalığıdır, işte budur" dedi.

"AİLESİNİN EVİNDE SEKS ZİNDANI VARDI"

Savcılık, Rodio'nun aldığı cezayı doğru bulurken, "Bu sanığın ebeveynlerinin evinde bir seks zindanı vardı ve kadınları seks köleliğine zorladı. Onları uyuşturucu bağımlısı yaptı, bağımlılıklarını kontrol etmek için kullandı. Uyuşturucularını ödemek için paralarını aldı. Ve suçlu bulundu. Şubat ayında suçlu bulundu çünkü kanıtlar çok fazlaydı" denildi.

20 yaşında olan ve aşırı doz nedeniyle hayatını kaybeden Danielle Saunders da dosyada yer aldı. Rodio'nun genç kız ile sosyal medyadan tanıştığı ve genç kızı kandırarak uyuşturucu kullandırdığı aktarıldı. Saunders'ın ailesi de davaya katılırken, Rodio'nun 20'li yaşlarda 22 kadını tuzağa düşürdüğü belirtildi.