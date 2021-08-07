Bodrum'daki yangında mağdur olan vatandaşların yaraları sarılıyor
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Bodrum'daki yangında mağdur olan vatandaşların yaraları sarılıyor

Bodrum'daki yangında mağdur olan vatandaşların yaraları sarılıyor
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangından etkilenen bölgelerde zarar gören vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan maddi yardımlar yapılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangından etkilenen bölgelerde zarar gören vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan maddi yardımlar yapılıyor.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri ile yangında zarar gören ev ve işyeri sahipleriyle bir araya geldi, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla konuşup sorunlarını dinleyen Yılmaz, devletin her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Yangından etkilenen vatandaşlara Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan ilk etapta 35'er bin lira yardım yapıldığı bildirildi.

Bodrum'daki yangında mağdur olan vatandaşların yaraları sarılıyor
Bodrum'daki yangında mağdur olan vatandaşların yaraları sarılıyor
Bodrum'daki yangında mağdur olan vatandaşların yaraları sarılıyor
Bodrum'daki yangında mağdur olan vatandaşların yaraları sarılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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