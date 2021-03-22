Bodrum'daki operasyonlarda kaçak içki ve tarihi eser ele geçirildi
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Bodrum'daki operasyonlarda kaçak içki ve tarihi eser ele geçirildi

22.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:21
Bodrum'daki operasyonlarda kaçak içki ve tarihi eser ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ile çok miktarda etil alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ile çok miktarda etil alkol ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda içlerinde FETÖ/PYD suçundan aranması olan 1 şahıs yakalanırken, 7 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince ilçede yapılan operasyonda 5 litrelik bidonlar içerisinde 95 litre etil alkol ele geçirildi. Başka bir operasyonda da Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler yakalandı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve bağlı grup amirliklerince diğer ilçelerde yapılan operasyonlarda ise 21 adet gümrük kaçağı viski, 23 litre el yapımı sahte içki, alkol yapımında kullanılan 6 adet kit, 26 adet suçtan elde edilen çeyrek altın, 12 adet suçtan elde edilen gram altın, 170 euro, 300 usd dolar ve 57 bin 050 TL suçtan elde edilen para, 3 adet bilgisayar, 14 adet araç satış sözleşmesi, 46 adet tapu, 14 adet yazılı belge, 33 adet toplam değeri 564 bin 500 TL olan senetler, 1 adet fatura, 3 adet banka dekontu, 8 adet flash bellek, 3 adet hafıza kartı, 5 adet hard disk, 15 adet cd, 8 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 9 adet borçlusu yazılı senet defteri, toplam değeri 90 bin 600 TL olan 2 adet çek, 6 adet sahte 100 tl, 1 adet muşta, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 36 adet fişek, çok sayıda ankesörlü telefon kartı ve FETÖ/PYD suçundan aranması olan 1 şahıs yakalandı. - MUĞLA

Bodrum'daki operasyonlarda kaçak içki ve tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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