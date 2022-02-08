Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı, Fırat Akay - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen ile Karaada'da mahsur kalan 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen ile Karaada'da mahsur kalan 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 4 Şubat'ta saat 12.55'te, Karaada'da bir grup kaçak göçmenin olduğu ve yardım istediği ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Bottaki ekipler, mahsur kalan 14 kaçak göçmeni kurtardı.Önceki gün de saat 08.40'ta, Bodrum açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı.Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 33 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.