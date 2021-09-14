Bodrum'da yakalanan köpek balığının deniz açığına bırakılması cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler
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Bodrum'da yakalanan köpek balığının deniz açığına bırakılması cep telefonu kamerasına yansıdı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da yakalanan köpek balığının deniz açığına bırakılması cep telefonu kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, camgöz cinsi köpek balığının güvenli alana bırakıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, camgöz cinsi köpek balığının güvenli alana bırakıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gündoğan sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar ve balıkçılar, büyük bir balığın barınak ve civarında yüzdüğünü fark etti.

Camgöz cinsi köpek balığı balıkçılar tarafından yakalanarak tekneye alındı.

Köpek balığı, daha sonra Gündoğan açıklarına bırakıldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Köpek balığını yakalayan Mehmet Bakış, AA muhabirine, balığın sabah saatlerinde koya geldiğini düşündüklerini söyledi.

Balığı yakalamak için gerekli izinleri aldıklarını belirten Bakış, "Sahil Güvenlik ve diğer yetkili kurumları arayarak yakalama ve bölgeden uzaklaştırmak için izin aldık. Arkadaşlarla yakaladığımız balığı daha güvende olması için açığa bıraktık. Yakalarken vücudumun bazı yerlerinden yaralandım ancak önemli olan bizim için hayvanın zarar görmemesi." diye konuştu.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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